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Палестина призвала ввести санкции против Израиля и его премьера Нетаньяху

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Фото: ТАСС/ Ohad Zwigenberg
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Палестина призывает ввести санкции против Израиля и лично премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом 23 января заявил глава МИД палестинского государства Рияд аль-Малики журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Должны быть пределы того, что Израиль может делать в Палестине. Безнаказанность должна закончиться, должна быть ответственность. Если это необходимо, почему бы и не санкции? Мы призываем к введению санкций против Израиля и против отдельных лиц, начиная с премьер-министра Нетаньяху», — сказал он.

Аль-Малики подчеркнул, что для прекращения боевых действий Израиль должен прекратить думать, «что на территорию Палестины можно вторгаться, что ее можно уничтожать». При этом он отметил, что не обсуждал с Лавровым шаги РФ по организации межпалестинских переговоров или контактов с Израилем.

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Ранее в этот день Лавров и аль-Малики в ходе состоявшейся встречи в Нью-Йорке подчеркнули необходимость скорейшего прекращения конфликта в секторе Газа. Они также обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня и подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее развитие политического диалога и укрепление российско-палестинских связей.

Также в этот день Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Глава российского МИДа также призвал не допустить вытеснения палестинцев с их земли и опустошения этих территорий.

20 января пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна призвал США признать государство Палестина. Также он указал на то, что Вашингтону необходимо перестать ограничиваться разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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