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Суд продлил арест певца Шарлота до 24 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Суд принял решение продлить арест певца Эдуарда Шарлота до 24 марта 2024 года, сообщает 23 января корреспондент «Известий» из зала суда.

Артист был помещен под стражу решением Кировского районного суда Самары 2 декабря.

Певец был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково 22 ноября, куда он прилетел из Еревана. Причиной разбирательства стал видеоролик, на котором Шарлот, пока был в Армении, демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. После этого он принес извинения за свой поступок.

В тот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

По данным МВД, певцу также вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

Позднее Шарлот заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.

Артист был этапирован в Самару 30 ноября, в отношении него возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одно об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

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