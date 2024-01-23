Пушилин назвал расстояние между Донецком и позициями ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км — в сторону Марьинки. Об это во вторник, 23 января, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Если брать в сторону Авдеевки, то это порядка 16 км, если брать, вот сейчас от Марьинки отодвинули, от центра Донецка, наверное, где-то 32–33 км. Вот такие сейчас расстояния», — поделился он в эфире «Соловьев Live».

По словам главы ДНР, говорить о победе пока что рано. Он призвал не спекулировать на этой теме. Пушилин добавил, что российские военные продолжают совершать подвиги, а ВСУ — направлять личный состав на удержание населенных пунктов.

«Здесь самое страшное и неправильное было бы раньше времени радоваться и делать какие-то выводы», — объяснил глава региона.

21 января ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали. Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно.

Глава совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Amnesty International, Европарламент и Совет Евросоюза с призывом осудить теракт в Донецке. Фадеев просит вышеуказанные организации использовать влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения нарушений прав человека. В свою очередь, постпредство РФ при ОБСЕ возмутилось отсутствием реакции на удары со стороны руководства международной организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».