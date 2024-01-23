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США попросят союзников помочь Киеву деньгами

AP: США рассчитывают на деньги союзников для поддержки Украины
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Соединенные Штаты, которые не способны отправить необходимые Украине боеприпасы и ракеты, проведут ежемесячную встречу с представителями около 50 стран контактной группы по оказанию военной помощи государству. Об этом во вторник, 23 января, сообщает новостное агентство The Associated Press.

«Ожидая, пока конгресс примет бюджет и, возможно, утвердит дополнительные средства для Украины, США будут обращаться к союзникам, чтобы восполнить недостаток средств», — отмечается в публикации.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на встрече 23 января речь пойдет о более долгосрочных потребностях. По ее словам, на данный момент США не могут оказать помощь в обеспечении безопасности, но это продолжают делать партнеры государства.

В публикации добавили, что встреча пройдет в онлайн-формате, так как министр обороны США Ллойда Остин все еще восстанавливается дома после осложнений, вызванных лечением рака простаты.

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22 января лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер заявил, что демократы и республиканцы в сенате конгресса США пока не смогли договориться по вопросам выделения помощи Украине и ужесточения контроля на южной американской границе. Он объяснил, что вопрос о выделении помощи Киеву связан с вопросами по границе. Шумер подчеркнул, что важно не только то, что делают сенаторы, но и как.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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