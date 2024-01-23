Диетолог рассказала о свойствах корицы против стресса

Напитки с содержанием корицы могут помочь в борьбе со стрессом, раздражением и апатией при условии, что эту пряность будут правильно заваривать. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik во вторник, 23 января.

«Эфирные масла корицы действуют как антидепрессант, успокаивающе. Они выравнивают настроение, помогают справиться со стрессом, с раздражением, с подавленным состоянием. Возникает ассоциация с запахом выпечки, с праздником или с кондитерским магазином. Это всегда человека умиротворяет», —сообщила она.

По словам нутрициолога, эти эфирные масла также обладают антисептическим эффектом.

Специалист объяснила, что вся польза корицы может раскрыться, если приготовить из этой пряности напиток. Однако делать это следует особым образом.

«Корицу надо заваривать, причем не крутым кипятком. Нужно или не доводить воду до кипения, или дать ей немного остыть, подождать около пяти минут после закипания, потому что крутым кипятком мы часть эфирных масел тут же убиваем», — проинструктировала она.

В сочетании с корицей большую пользу организму приносят гвоздика, имбирь, ваниль и цедра цитрусовых. Вместе эти специи и пряности оказывают мощное успокаивающее воздействие и противостоят стрессу. В основном такая терапия работает через запахи.

При этом диетолог предупредила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует относиться к такой терапии с осторожностью.

«С корицей надо очень аккуратно обходиться, потому что это пряность, которая повышает сосудистый тонус. Если возникнет передозировка, то может быть тахикардия или даже нарушение ритма сердца у людей, склонных к этому. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нестабильным давлением нужно начинать с очень-очень хорошо разведенного напитка из корицы», — резюмировала Белоусова.

Ранее, 17 декабря, гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова отметила пользу для организма чая с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем. Кроме того, полезным и согревающим является горячий шоколад с медом и корицей. Можно приготовить и безалкогольный глинтвейн на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики, бадьяна.

Перед этим, 15 августа, диетолог Антон Поляков сообщал, что горький шоколад, имбирь, чеснок, корица и зеленый чай способны ускорить метаболизм.