Врач назвала полезные для здоровья «зимние» напитки

К полезным для здоровья напиткам в зимний период можно отнести чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Об этом, а также о других полезных рецептах 17 декабря рассказала гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова.

Улучшить циркуляцию крови и укрепить иммунную систему среди прочего помогут имбирь, мед и лимон, которые содержат аскорбиновую кислоту и витамины группы В.

«Также можно приготовить травяные чаи с розмарином, мятой, эхинацеей. Розмарин стимулирует работу почек и способствует укреплению стенок сосудов. Мята обладает противовоспалительным, противомикробным и желчегонным действием. Эхинацея содержит витамины С, А, Е, что поможет быстрой регенерации поврежденных тканей организма», — рассказала Утюмова RT.

Кроме того, полезным и согревающим является горячий шоколад с медом и корицей. В частности, какао-бобы содержат антиоксиданты, железо, фосфор, которые обладают противовирусным свойством, активизируют работу мозга и улучшают настроение.

Также можно приготовить безалкогольный глинтвейн на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики, бадьяна. Компоненты этого напитка, среди прочего, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, оказывают желчегонный эффект, а также обладают успокаивающим воздействием, рассказала Утюмова.

При этом она предостерегла от употребления алкоголя для согревания, так как он оказывает обратный эффект и способствует быстрой потере тепла.

«Спирт способствует расширению поверхностных кровеносных сосудов, в результате чего кровенаполнение в них повышается. Из-за этого организм быстрее теряет тепло. Поэтому употребление алкоголя зимой на морозе является опасным», — заключила гастроэнтеролог.

Ранее, 16 ноября, врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что употребление алкоголя может привести к лишним килограммам, поскольку его калорийность достаточно высока. Кроме того, употребление алкоголя часто стимулирует аппетит и в итоге съедается больше, чем необходимо, добавила эксперт.

11 декабря профессор Академии постдипломного образования ФМБА, доктор медицинских наук, руководитель клиники «Центр Маргариты Королевой» Маргарита Королева объяснила, что вредным для организма остается даже безалкогольное пиво. Дело в том, что присутствующие в нем добавки на психологическом уровне способствуют привыканию к алкогольным напиткам.