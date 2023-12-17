Реклама
Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря
Мир
Украинский военкор заявил о сильном истощении ВСУ после контрнаступления
Происшествия
В Ижевске при пожаре погибли двое детей и взрослый
Мир
Кулеба восхитился поступком Шольца на переговорах ЕС о приеме Украины
Мир
Украинские военные назвали самоубийством попытки контрнаступления на Днепре
Мир
Генерал ВСУ признал превосходство России в подготовке подразделений
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении еще двух БПЛА над Волгоградской областью
Мир
В ВСУ пожаловались на французские гаубицы Caesar
Мир
В ДТП во Львовской области погибли трое украинских военных
Мир
Путин указал на желание Запада развалить Россию после распада СССР
Общество
Дело на экс-заведующего родильным отделением больницы возбудили во Владикавказе
Мир
В Сербии проходит голосование на парламентских и муниципальных выборах
Мир
WP заявила о втягивании Зеленского во внутренние проблемы США
Мир
Во Франции мир между Россией и Украиной сочли условием выживания Европы
Мир
Жительница Дахаба сравнила звук атаки БПЛА с падающим зданием

Врач назвала полезные для здоровья «зимние» напитки

Врач Утюмова: имбирь, мед и лимон помогут укрепить иммунную систему
0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К полезным для здоровья напиткам в зимний период можно отнести чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Об этом, а также о других полезных рецептах 17 декабря рассказала гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова.

Улучшить циркуляцию крови и укрепить иммунную систему среди прочего помогут имбирь, мед и лимон, которые содержат аскорбиновую кислоту и витамины группы В.

«Также можно приготовить травяные чаи с розмарином, мятой, эхинацеей. Розмарин стимулирует работу почек и способствует укреплению стенок сосудов. Мята обладает противовоспалительным, противомикробным и желчегонным действием. Эхинацея содержит витамины С, А, Е, что поможет быстрой регенерации поврежденных тканей организма», — рассказала Утюмова RT.

Кроме того, полезным и согревающим является горячий шоколад с медом и корицей. В частности, какао-бобы содержат антиоксиданты, железо, фосфор, которые обладают противовирусным свойством, активизируют работу мозга и улучшают настроение.

Также можно приготовить безалкогольный глинтвейн на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики, бадьяна. Компоненты этого напитка, среди прочего, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, оказывают желчегонный эффект, а также обладают успокаивающим воздействием, рассказала Утюмова.

При этом она предостерегла от употребления алкоголя для согревания, так как он оказывает обратный эффект и способствует быстрой потере тепла.

«Спирт способствует расширению поверхностных кровеносных сосудов, в результате чего кровенаполнение в них повышается. Из-за этого организм быстрее теряет тепло. Поэтому употребление алкоголя зимой на морозе является опасным», — заключила гастроэнтеролог.

Это на Новый год: цены на алкоголь удержатся только до января
Эксперты прогнозируют две волны подорожания вина в 2024 году

Ранее, 16 ноября, врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что употребление алкоголя может привести к лишним килограммам, поскольку его калорийность достаточно высока. Кроме того, употребление алкоголя часто стимулирует аппетит и в итоге съедается больше, чем необходимо, добавила эксперт.

11 декабря профессор Академии постдипломного образования ФМБА, доктор медицинских наук, руководитель клиники «Центр Маргариты Королевой» Маргарита Королева объяснила, что вредным для организма остается даже безалкогольное пиво. Дело в том, что присутствующие в нем добавки на психологическом уровне способствуют привыканию к алкогольным напиткам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023