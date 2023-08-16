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Диетолог рассказал об ускоряющих метаболизм после 40 лет продуктах

Врач Поляков: какао и гранат помогут ускорить метаболизм после 40 лет
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Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
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Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, что у человека в возрасте после 40 лет происходит снижение метаболизма, из-за чего бывает сложно сохранить тело стройным.

В беседе с «Вечерней Москвой» во вторник, 15 августа, врач указал на то, что ускорение метаболизма зависит не только от потребляемых продуктов, поскольку это связанная работа всего организма.

Еда и напитки могут только оказать влияние на механизмы, поддерживающие метаболизм, но не ускорить его напрямую, пишет Life.ru.

По словам диетолога, какао стимулирует митохондрий, обеспечивающих клетки организма энергией. Если их недостаточно, питательные вещества не преобразуются в полезную энергию. По этой причине человек потребляет больше калорий и испытывает постоянную усталость.

На рост митохондрий также влияет гранат. Как отметил эндокринолог, он также доставляет энергию в клетки. Кроме того, рыба способна улучшать оболочки клеток, благодаря чему они лучше воспринимают сигналы из окружающего мира. Содержащаяся в рыбе омега-2 трансформирует калории в тепло и ускоряет обмен веществ, пишет РИАМО.

Как отмечает телеканал «360», ускорить метаболизм также способны горький шоколад, имбирь, чеснок, корица и зеленый чай.

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В июле ученые Варшавского медицинского университета пришли к выводу, что частое употребление большого количества кофеина усиливает головные боли. По словам специалистов, исследования, проведенные в период с 1990 по май 2023 года, показали, что кофеин вызывает мигрень, но облегчает гипнические головные боли, спонтанную внутричерепную гипотензию и головную боль после дуральной пункции. Как отмечает сайт aif.ru, кофеин, кроме кофе, содержится в листьях чая, гуаране, какао, шоколаде, в пищевых добавках, безалкогольных и энергетических напитках.

В январе диетолог, врач превентивной интегративной медицины, к.м.н. Римма Мойсенко рассказала, что употребление свежевыжатого гранатового сока поможет восполнить запас энергии, повысить иммунитет и наладить внутренние процессы в организме. Прилив сил, возникающий после стакана гранатового сока, по словам эксперта, обусловлен подъемом уровня гемоглобина в крови.

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