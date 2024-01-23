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В сенате конгресса США снова не смогли договориться о помощи Украине

Шумер: демократы и республиканцы в сенате США пока не договорились о помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/Ron Adar
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Демократы и республиканцы в сенате конгресса США пока не смогли договориться по вопросам выделения помощи Украине и ужесточения контроля на южной американской границе. Об этом 22 января заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

«Мы по-прежнему полны надежд, но дело, конечно, еще не решено. Есть несколько вопросов, которые еще не согласованы», — приводит его слова издание The Hill.

Шумер отметил, что вопрос с выделением помощи Украине связан с вопросами по границе. Он подчеркнул, что важно не только то, что делают сенаторы, но и как.

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Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

17 января президент США Джо Байден провел встречу с законодателями палаты представителей и сената в Белом доме, чтобы пояснить, что именно «поставлено на карту для Украины». Он указал на то, что, в случае эскалации конфликта на территории стран НАТО, его жертвами станут и американские военные.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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