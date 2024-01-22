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Доля рубля в торговле с другими странам рекордно снизилась

Доля рубля в расчетах за экспорт из РФ в другие страны снизилась в ноябре до 33%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Доля рубля в расчетах за экспорт из РФ в другие страны снизилась в ноябре 2023 года до 33,8%, следует из самой свежей статистики Центробанка (ЦБ) РФ, с которой ознакомились «Известия» 22 января. Это рекордно низкий показатель с августа 2022 — тогда он был 33,2%. В октябре 2023-го на долю рубля пришлось 38,1%.

Что касается валют недружественных стран, то их доля в ноябре составила 26,8%, а прочих — 39,4%. При этом выросли расчеты в рублях за экспорт с Африкой (с 42,8 до 59%), Карибским бассейном (с 89,6 до 97,2%), а также с Европой (с 51,6 до 52%).

Россия будет пытаться развивать тренд на интернационализацию рубля, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Это связано с желанием избежать тех страновых и валютных рисков, с которыми РФ столкнулась в последние годы, пояснила она.

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Ранее, 6 декабря, сообщалось, что страны Европы в сентябре 2023 года при расчетах с Россией за ее экспорт в основном использовали рубль. Как следует из статистики ЦБ, в этот период на российскую нацвалюту пришлось 53,6% — показатель стал рекордным по крайней мере с января 2022 года (10,7%). Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко объяснила, что рубль занял доминирующее положение в расчетах с Европой из-за указа о том, что недружественные страны должны платить за газ в российской валюте.

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