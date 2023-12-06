Страны Европы в сентябре 2023 года при расчетах с Россией за ее экспорт в основном использовали рубль. На нацвалюту пришлось 53,6%, следует из статистики ЦБ, которую изучили «Известия». Это рекорд по крайней мере с января 2022 года. С тех пор показатель увеличился в пять раз (с 10,7%).

Отечественная валюта заняла доминирующее положение в расчетах с Европой из-за указа о том, что недружественные страны должны платить за газ в рублях, пояснила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Также за последние полгода валютные переводы стало сложно совершать из-за блокировки счетов российских банков и их отключения от системы SWIFT, назвал еще одну причину аналитик «Финам» Александр Потавин.

Если учитывать торговлю со всеми странам, то доля рубля в расчетах снизилась –– с 40,9% до 40,5%. Например, с Азией показатель упал с 39% до 37%, с Америкой –– с 21% до 20%, с Океанией –– с 58% до 45%.

Перевод расчетов за экспорт в рубли негативно влияет на курс из-за заметного сокращения притока в страну твердой иностранной валюты, заявил Александр Потавин.

В Минэке «Известиям» рассказали, что для повышения эффективности механизма расчетов в нацвалютах и дальнейшего развития рынка уже появилась возможность прямого допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран на организованные торги иностранными денежными единицами.

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Переводный этап: доля рубля при расчетах с Европой достигла рекорда