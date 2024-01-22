Число семей с тремя и более детьми за последние 5 лет выросло в РФ на 27%

Количество семей с тремя и более детьми за последние пять лет увеличилось в России на 27%, их число составляет 2,3 млн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на презентации Года семьи.

«За последние пять лет количество третьих детей, несмотря на демографические сложности, в наших семьях растет. Возросло оно за последние пять лет на 11%, а количество многодетных семей, где воспитываются трое и более детей, составило 2,3 млн. Количество рожденных детей возросло на 30%, а на 27% возросло количество семей, где трое и более детей», — сказала Голикова.

Вице-премьер РФ добавила, что это очень хороший показатель, но нужно стремиться к его повышению.

Презентация Года семьи прошла в рамках всероссийского семейного форума «Родные — любимые», который проходит с 19 по 23 января 2024 года в рамках международной выставки-форума «Россия». Форум стал первым официальным мероприятием Года семьи в России.

10 января президент РФ Владимир Путин во время визита на Чукотку заявил, что рад появлению в России «моды на многодетность». Российский лидер привел данные, что по опросам общественного мнения, проведенным в 2022 году, 60% мужчин России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. В обществе наблюдается «настрой на большую семью, и он постоянно укрепляется», подчеркнул президент.

Ранее, 21 декабря 2023 года, глава государства поручил правительству РФ и регионам оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи. По его словам, меры по защите материнства и детства, а также укрепления семейных ценностей правительству и регионам необходимо проработать максимально внимательно.

22 ноября прошлого года Путин объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.