Всероссийский семейный форум «Родные — любимые» на выставке «Россия» откроет Год семьи

Всероссийский семейный форум «Родные — любимые», который пройдет с 19 по 23 января 2024 года в рамках Международной выставки-форума «Россия», станет первым официальным мероприятием Года семьи в России. Год семьи проводится по указу президента Владимира Путина.

Форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. На форуме также будут представлены достижения отраслей и компаний, которые помогают сохранять и развивать семьи, семейные традиции и ценности. Всего в мероприятиях форума примут участие более 250 семей, представляющих 89 регионов страны и профессиональные династии из различных отраслей.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Российское общество «Знание», «Движение первых», АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Форум проводится при поддержке Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорта России, Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

В первый день форума 19 января состоится концерт-открытие с участием семейных коллективов. Хор Первых и популярные российские исполнители споют песни, знакомые всем с детства. Также на форуме выступят представители семейных династий, деятели культуры и искусства, пройдут семейные мастер-классы, турниры и кинопоказы. Участники форума смогут исследовать свою родословную и присоединиться к творческим конкурсам.

«Участниками специальной программы форума «Родные —любимые» станут более тысячи человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме «Россия», многодетные, молодые и приемные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов «Движения первых». Все посетители выставки «Россия» также смогут присоединиться к форуму «Родные — любимые» и принять участие в его мероприятиях», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Участников форума ждет конкурс «Династии России». Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, смогут проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине.

В открытой программе смогут принять участие и посетители выставки «Россия». В павильонах выставки будут организованы семейные дни с мастер-классами, интерактивными лекциями, конкурсами, семейным катанием на коньках, уличными гуляниями, театрализованными постановками, авторскими экскурсиями, дегустациями национальных блюд и ярмарками.

Ключевые планы Года семьи на специальной презентационной сессии форума «Родные — любимые» 22 января представят глава оргкомитета Года семьи, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и руководители профильных министерств и ведомств.

«Всероссийский форум «Родные — любимые» открывает целый ряд событий в регионах, которые пройдут на протяжении года и охватят все 89 субъектов. В Год семьи особое внимание будет уделено подготовке стратегического документа по демографической и семейной политике до 2030 года. Планируются мероприятия, направленные на выявление, поощрение и распространение лучших практик по поддержке семей с детьми в работе корпоративного сектора, и события, которые позволят объединить членов семей разных возрастов», — пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

На форуме пройдут интересные лекции и интервью, организованные Российским обществом «Знание», где участники расскажут о собственных семейных ценностях и традициях, поделятся личным опытом, как они вдохновляют своих детей профессионально развиваться, как выстраивают с ними доверительные отношения, и раскроют секреты успеха. Обширная просветительская программа форума будет представлена обществом «Знание» в павильонах №57 «Россия — моя история», №55 «Дом молодежи», №19 «АТОМ» и №34 «Космонавтика и авиация».

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева рассказала, что форум «Родные — любимые» станет пространством для диалога поколений и сотворчества детей и взрослых. «К участию в форуме приглашены династии со всей страны. Это семьи, которые на протяжении многих лет вносят вклад в развитие своих регионов, развивают целые отрасли. Достижения крупнейших компаний и корпораций будут представлены через достижения семей», — отметила Ксения Разуваева.

Глава Росмолодежи подчеркнула, что семейное сообщество «Родные — любимые» объединяет детей и родителей по всей России: «К сообществу «Родные — любимые» уже присоединились более 200 тыс. семей. Это семьи, в которых родители поддерживают своих детей и готовы развиваться вместе с ними. На смены «Родные — любимые» приезжают семьи со всей страны, вместе они реализуют собственные проекты, делятся своим опытом воспитания. Родители становятся наставниками в «Движении первых», поддерживают ребят и помогают им во всём».

В завершающий день форума, 23 января, будет дан торжественный старт Году семьи в России.

Год семьи проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей, особенное внимание в этот период будет уделено многодетным и многопоколенным семьям. План основных мероприятий года утвержден правительством Российской Федерации. В течение года программа мероприятий Года семьи охватывает 89 российских регионов и рассчитана на взрослых и детей самого разного возраста.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля.