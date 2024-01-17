Дальний Восторг: многодетные семьи ДФО получат новые льготы и субсидии

Жители семи дальневосточных регионов смогут получить дополнительную выплату в 1 млн рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с членами правительства 17 января. При этом все многодетные семьи Дальнего Востока теперь смогут приобрести машину с использованием механизма льготного автокредитования. Как изменились зарплаты россиян за год и в чем РФ добилась лучших показателей за последние 30 лет — в материале «Известий».

О поддержке многодетных семей ДФО

Через неделю после поездки на Дальний Восток Владимир Путин 17 января собрал совещание с членами правительства. Проблемы, поднятые жителями дальневосточных регионов во время общения с президентом, оказалась в центре внимания кабмина и главы государства. Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин впервые посетил Чукотку и ее столицу — Анадырь. После он также заехал в Хабаровск. В обоих городах президент лично пообщался с жителями, общественниками и представителями бизнеса, которые в деталях рассказали ему о проблемах, с которыми сталкиваются жители Крайнего Севера.

Центральным вопросом для местного населения была поддержка семьи. Так, в Анадыре прозвучало предложение распространить на Чукотку программу поддержки многодетных, которая с 2023 года реализуется в Приморском крае. Там при рождении третьего или последующего ребенка семья может уменьшить ипотеку на 1 млн рублей. Эта мера уже принесла свои плоды: более чем на 3% увеличилось число пар, которые имеют более двух детей. Предложение подробно изучили в Минвостокразвития и уже подготовили изменения в программу поддержки. Как рассказал глава ведомства Алексей Чекунков, такую практику готовы распространить на дальневосточные регионы с низкой рождаемостью. Помимо Приморья и Чукотки, это также Хабаровский край, Амурская и Магаданская область, Еврейская автономная область, Камчатка.

Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Тихоокеанском государственном университете, 11 января 2024 года Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Средства на 2025–2027 годы, необходимые для распространения программы на другие регионы Дальнего Востока, будут предусмотрены в госпрограмме развития Дальнего Востока. Выплаты будут предусмотрены с 1 января 2025 года для семей, где третий или последующий ребенок родился с 1 января 2024 года. Демографический эффект к 2026 году прогнозируется на уровне 3,3 тыс. дополнительно рожденных детей в многодетных семьях, — уточнил министр.

Одним из резонансных предложений от жителей Анадыря стала просьба предусмотреть возможность использования материнского капитала для покупки автомобиля. Тогда Владимир Путин высказался против этой идеи, но пообещал изучить вопрос. Решение нашли. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в ответ на поступивший запрос власти с 15 января расширили механизм льготного автокредитования, включив в него многодетные семьи из ДФО, желающие приобрести машину отечественного производства. Теперь они могут рассчитывать на скидку 25% на первоначальный взнос.

— Чукотка славится богатыми культурными традициями коренных народов. На Чукотке, как правило, большие семьи, где воспитываются более трех детей. Только за 2023 год средствами регионального материнского капитала воспользовались более 100 семей. Их необходимо поддерживать как государству, так и обществу, — сказала «Известиям» сенатор от региона Анна Отке.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

О транспорте и туризме

Не остались в стороне и вопросы здравоохранения, которые ранее поднимала врач акушер-гинеколог Чукотской окружной больницы Мария Аросова. Ее беспокоило, что на территории Чукотского автономного округа нет перинатального центра. Министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснил президенту, что для оказания акушерской помощи в регионе закреплены персональные кураторы из федерального центра акушерства и гинекологии. Кроме того, для женщин с тяжелой патологией или из групп высокого риска будут проводиться телемедицинские обходы врачей. К слову, ни одного случая материнской смертности на Чукотке за последние годы не допущено, подчеркнул министр.

Наболевший вопрос для анадырцев — транспорт, а вернее, сложности на пути к главному аэропорту округа, дорога к которому пролегает через Анадырский лиман. В холодное время года здесь можно проехать лишь по замерзшему зимнику, а летом — на пароме или судне на воздушной подушке. Минпромторг РФ готов обеспечить поставки пяти судов на воздушной подушке для пассажирских перевозок к августу этого года. Мантуров также отметил, что их общая стоимость оценивается примерно в 120 млн рублей.

К слову, по данным Минтранса, на дальневосточных маршрутах за 2023 год было перевезено свыше 10 млн авиапассажиров. Число туристов, которые остановились в отелях Дальнего Востока и Арктической зоны, за 11 месяцев 2023-го выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ледовая переправа через лиман, которая соединяет столицу региона с окружным аэропортом Анадырь Фото: РИА Новости/Андрей Зима

Однако внимание к авиационной отрасли требуется и на федеральном уровне. Глава Минтранса Виталий Савельев рассказал, что до 2030 года предстоит отремонтировать 111 аэродромов, для чего требуется не менее 383 млрд рублей. Министр предложил использовать механизм государственно-частного партнерства, и Владимир Путин не исключил возможности создания фонда для капитального ремонта аэродромов по аналогии с дорожным фондом.

Об экспорте российской продукции

На встрече главы государства с предпринимателями в Хабаровске на прошлой неделе также поднимался вопрос об экспортном потенциале региона. Владимир Путин 17 января поручил профильным ведомствам продумать, требуется ли расширить субсидирование перевозок рыбы с Дальнего Востока.

— Сейчас мы перевозки некоторых видов рыбы субсидируем, а некоторых не субсидируем. И их трудно рыбакам поставлять в европейскую часть, — пояснил глава государства.

Принявший участие в совещании руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что пока субсидируются только перевозки минтая. Но агентство готово расширить льготы на лососевые и сардину иваси, если будут предусмотрены необходимые средства — около 1 млрд рублей. «Зато рыба этих сортов появилась бы у нас на прилавках — качественная, отечественного производства», — заметил в ответ Путин.

К слову, всего российские рыбаки в 2023 году добыли свыше 5,3 млн т рыбной продукции, сообщил руководитель Росрыболовства, отметив, что это лучший показатель за последние 30 лет.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Помимо этого, президент потребовал от правительства как можно быстрее решить бюрократические проблемы, чтобы открыть дополнительные пункты пропуска на границе с Китаем. В этом заинтересованы в том числе и «партнеры с той стороны границы», уточнил он. Об этом главу государства также попросил бизнес в Хабаровске, поскольку вся страна перешла на Восточный полигон и усиленно торгует с Тихоокеанским регионом. Эта мера позволит ускорить проходимость товаров и грузов, а также сократить очереди.

Благодаря переориентации экспортных потоков на новые рынки РФ сохранила высокие объемы экспорта. По данным главы Минэкономразвития, доля дружественных стран в экспорте из РФ во втором полугодии 2023-го превысила 80%, в в 2022 году она была чуть более 50%.

О состоянии российской экономики

Важной частью обсуждения на совещании стала экономическая ситуация, накануне вечером Владимир Путин обсуждал эту тему с председателем кабмина Михаилом Мишустиным и подготовил для правительства хорошие новости. Так, ВВП России по итогам 2023 года при уточнении может оказаться выше 3,5%. Минэк также прогнозирует, что темпы роста в ближайшие годы будут выше 2%. По словам Максима Решетникова, по итогам 2022-го РФ стала пятой по этому показателю после Японии, которую Москве «вполне по силам» обойти за три-четыре года.

Тем не менее вызовы по-прежнему остаются: инфляция в прошлом году составила 7,4%. Ускоренный рост цен на отдельные виды товаров будет сдерживаться за счет роста и поддержки внутреннего предложения, рассчитывают в Минэкономразвития.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Владимир Путин также подчеркнул, что зарплаты россиян за 10 месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. В РФ хорошие результаты продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, туризм, выросли показатели грузооборота. Однако особый успех показал ввод жилья — он достиг рекордных показателей, которых не было в истории страны: 110,1 млн кв. м, заключил президент.