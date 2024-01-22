Американские СМИ предсказали крах Киева из-за соглашения с Лондоном

Заключенный между Украиной и Великобританией договор о гарантиях безопасности является провокацией и приблизит Киев к поражению. Об этом 22 января заявила Ева Оттенберг, колумнист Responsible Statecraft в своем материале.

«Так что же это предвещает будущему военной операции? Ничего хорошего.<...> Скорее этот британский шаг создаст еще одно препятствие на пути начала мирных переговоров как за счет усиления недоверия к России, так и за счет усиления противников переговоров в других частях Европы», — считает журналист.

Также она добавила, что действия Великобритании — это провокация. Оттенберг отметила, что решение Лондона было принято на фоне заявлений Вашингтона о стремлении к мирным переговорам. Британо-украинское соглашение поддерживает Киев в намерении присоединиться к НАТО, из-за чего в ближайшее время мирное урегулирование конфликта не представляется возможным.

Становление Украины членом НАТО неприемлемо для России, подчеркнула колумнист.

«Если Россия станет победителем (а именно по этому пути сейчас развиваются события), Кремль будет диктовать свои условия», — резюмировала Оттенберг.

Ранее, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев и подписал договор о гарантиях безопасности. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что Лондон в рамках нового пакета военной помощи Киеву в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

Между тем газета «Украинская правда» написала, что в ходе переговоров по поводу договора о безопасности между Зеленским и Сунаком возникли противоречия относительно формулировок. Украинский президент в ходе переговоров использовал слово «гарантии» и формулировку «гарантии безопасности». Сунак же называл это «заверениями в безопасности», причем неоднократно указывая на важность именно такой формулировки.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что двустороннее соглашение между Украиной и Великобританией подразумевает, что Киев будет готов оказать поддержку Лондону, если на него будет совершено нападение «со стороны России».

Позднее, 16 января, посол РФ в Лондоне Андрей Келин также отметил, что заключенный между Лондоном и Киевом документ не имеет обязывающей силы. При этом он подчеркнул, что в соглашении говорится, что Украина должна быть в НАТО, а это в свою очередь является провокационным заявлением, направленным против РФ.

На следующий день официальный представитель МИД Мария Захарова назвала договор Лондона и Киева обещаниями без юридической силы. Она отметила, что по сути этот договор — «завернутый в яркую обертку набор обещаний».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.