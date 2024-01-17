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Захарова назвала договор Лондона и Киева обещаниями без юридической силы

Захарова: соглашение Лондона и Киева о безопасности не имеет юридической силы
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Фото: REUTERS/Stefan Rousseau
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Договор о гарантиях безопасности, подписанный Украиной и Великобританией, является набором обещаний, не имеющих никакой обязывающей юридической силы. Об этом 17 января заявила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинцам просто вручили завернутый в яркую обертку набор обещаний в основном консультативной и советнической помощи, обставили все это красивыми заверениями поддержки Украины, которые не носят никакой юридически обязывающей силы», — сказала она.

По словам Захаровой, заключение договора имеет перед собой цель не дать другим членам G7 потерять к Украине интерес, которая в Лондоне всё еще рассматривается в качестве геополитического инструмента, нацеленного против России.

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Ранее, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев и подписал договор о гарантиях безопасности. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что Лондон в рамках нового пакета военной помощи Киеву в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

Между тем газета «Украинская правда» написала, что в ходе переговоров по поводу договора о безопасности между Зеленским и Сунаком возникли противоречия относительно формулировок. Украинский президент в ходе переговоров использовал слово «гарантии» и формулировку «гарантии безопасности». Сунак же называл это «заверениями в безопасности», причем неоднократно указал на важность именно такой формулировки.

Политолог Дмитрий Солонников оценил соглашение по гарантиям безопасности между Великобританией и Украиной как информационную кампанию, выгодную обеим сторонам. В первую очередь он отметил, что 10-летний срок соглашения крайне нереалистичен, так как невозможно предположить, что со страной будет через год–два.

13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что двустороннее соглашение между Украиной и Великобританией подразумевает, что Киев будет готов оказать поддержку Лондону, если на него будет совершено нападение «со стороны России».

Позднее, 16 января, посол РФ в Лондоне Андрей Келин также отметил, что заключенный между Лондоном и Киевом документ не имеет обязывающей силы. При этом он подчеркнул, что в соглашении говорится, что Украина должна быть в НАТО, а это, в свою очередь, является провокационным заявлением, направленным против РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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