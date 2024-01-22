Появились первые кадры с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане
Выживших после крушения самолета Falcon 10 в Афганистане россиян сняли на видео. Кадры с места происшествия 22 января публикует радио Hurriyat.
На видеозаписи показаны обломки самолета, упавшего в заснеженной местности, и получившие травмы находящиеся на борту люди.
Самолет Falcon 10, летевший из Таиланда в Москву, перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине изменил маршрут.
По данным источника «Известий», среди находившихся на борту Falcon 10 были два пилота, два врача, а также заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий, бизнесмен из Волгодонска. Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.
21 января в Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили при его крушении в Афганистане. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина, который находился в потерпевшем крушение самолете, сообщила, что он выжил, а пассажиры погибли.
Источник «Известий» сообщил, что одной из причин крушения самолета Falcon 10 могла стать имеющаяся техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.
21 января в пресс-службе СК РФ заявили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).
Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у выполнявшего рейс ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.