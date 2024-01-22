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ЕК разрешит сопредельным с Украиной странам ограничивать импорт сельхозтоваров оттуда

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Фото: ТАСС/Zuma
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Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе позволит сопредельным с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственных товаров оттуда. Об этом 22 января сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью The Financial Times.

«Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам Евросоюза (ЕС), и один из способов сделать — это ввести гарантии для конкретных стран», — высказался он.

Чиновник уточнил, что изменения в торговом законодательстве ЕС, направленные на «защиту отдельных стран», будут опубликованы «на этой неделе».

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В ряде стран Евросоюза проходили протесты на границах с Украиной. Протестующие требуют компенсации убытков фермеров, пострадавших от импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Так, 15 января, в Румынии фермеры заблокировали дороги и границу с Украиной, Молдавией и Сербией. Подобные акции проходили в Венгрии и Польше.

10 января шесть сельскохозяйственных ассоциаций Евросоюза высказали Еврокомиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховски «сильную обеспокоенность» по поводу «неограниченного импорта с Украины». По их мнению, усилия по оказанию помощи Киеву «в настоящее время распределяются несправедливо.

Польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Чеслав Секерский 9 января отметил, что экспорт украинского сахара негативно влияет на экономику Польши.

5 января еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной. Он подчеркнул, что увеличение экспорта украинского сахара и мяса птицы в страны Евросоюза является угрозой для производителей союзных стран.

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств.

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