Фермеры призвали ЕС принять меры по неограниченному импорту с Украины

Шесть сельскохозяйственных ассоциаций Евросоюза высказали Европейскому комиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховски «сильную обеспокоенность» по поводу «неограниченного импорта с Украины», следует из их совместного заявления, опубликованного 10 января.

К властям обратились Ассоциация переработчиков птицы и торговли птицей (AVEC), Европейская ассоциация производителей сахара (CEFS), Европейская конфедерация производителей кукурузы (CEPM), Международная конфедерация европейских производителей свеклы (CIBE), объединение европейских сельхозпроизводителей COPA-COGECA и Европейский союз оптовой торговли яйцами, яичными продуктами, птицей и дичью (EUWEP). По их мнению, усилия по оказанию помощи Киеву «в настоящее время распределяются несправедливо, а сельскохозяйственный сектор несет непропорциональное и непосильное бремя».

Сельхозпроизводители предупредили, что если действующий механизм автономных торговых мер в виде отмены всех пошлин для Украины будет сохранен «без адаптации», то «выживание производителей ЕС в целом, и особенно зерновых, масличных культур, птицы, яиц и сахара, окажется под угрозой, как и неизменная поддержка Украины».

Ранее, 9 января, польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Чеслав Секерский отметил, что экспорт украинского сахара негативно влияет на экономику Польши.

5 января еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной. Он подчеркнул, что увеличение экспорта украинского сахара и мяса птицы в страны Евросоюза является угрозой для производителей союзных стран.

28 декабря Украину назвали одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз. В рейтинге она заняла третье место. Так, в период с января по сентябрь Евросоюз увеличил импорт сельхозпродукции оттуда на 11%. Киев поставил в ЕС в январе–сентябре 2023 года сельхозпродукции на €8,75 млрд. Прирост составил €891 млн (11%).

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам Польши и некоторых других государств.