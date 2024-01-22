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Эксперты объяснили опасность приобретения автомобиля со скрученным пробегом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Приобретая автомобиль со скрученным пробегом, человек не знает настоящего состояния транспортного средства, сообщил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Представители площадок по продаже авто рассказали, что доля машин со скрученным километражом в 2023 году была выше всего на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей. В целом же объем подержанных автомобилей с фальсифицированным пробегом оценивается в 35%.

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«Человек покупает машину с условным пробегом 100 тыс. км и рассчитывает, что она до первого капитального ремонта пройдет, к примеру, 100–150 тыс. км, однако ее ресурс уже выработан. В этом основная опасность — автомобиль не проживет столько, на сколько рассчитывает покупатель. В результате человек попадает в денежный капкан: он дорого купил машину, и в нее потребуются вложения, которых он не предполагал», — отметил Хайцеэр.

Автомобиль может быть в таком плохом состоянии, что даже не успеет доехать до первого ТО, отметил автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

«Человек потратится на эвакуатор, после чего авто починят, проведут осмотр. Но дело в том, что до починки поставить на учет автомобиль, особенно с серьезными поломками, просто не удастся. Десять дней пройдут, и водитель сверху получит штраф — 1,5–2 тыс. руб. за отсутствие регистрации», — объяснил эксперт.

Прямой ответственности за продажу транспортного средства со скрученным пробегом не существует, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Но сейчас такие недобросовестные продавцы привлекаются к административной ответственности — им вменяют «причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием».

«Но этот состав административного правонарушения является общим и требует серьезной доказательной базы. При этом, если автомобиль со скрученным пробегом был реализован автодилером, к последнему могут быть применены более серьезные меры», — объяснил юрист.

Отмечается, что дилеру могут назначить штраф в размере до 500 тысяч рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что для регулирования рынка подержанных автомобилей требуется введение в КоАП или УК специальной статьи за фальсификацию данных одометра.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

План пробега: треть б/у автомобилей продают со скрученным километражом

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