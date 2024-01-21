Сын руководителя Zoom погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

Сын руководителя Zoom разбился в авиакатастрофе вместе со своей девушкой в Калифорнии. Об этом сообщает New York Post 21 января.

«В результате крушения электрического самодельного самолета в Калифорнии погибли четыре человека, в том числе 27-летний Исаак Циммерн, который являлся сыном 59-летнего Иоганна Циммерна, руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom», — указано в статье.

Циммерн покинул свой родной город, чтобы провести три года, работая в Нью-Йорке на должности старшего операционного сотрудника в бруклинской компании по производству мебели.

Сообщается, что это четвертая опознанная жертва крушения самолета. Вместе с мужчиной была его возлюбленная Эмма Уилмер-Шайлз, которая также погибла.

Звонивший в службу спасения свидетель крушения сообщил, что видел, как самолет рухнул в воду.

Причина аварии расследуется, сообщает издание со ссылкой на Национальный совет по безопасности. Федеральное управление гражданской авиации также участвует в расследовании.

В этот же день в Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили при его крушении в Афганистане. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина, который находился в потерпевшем крушение самолете, сообщила, что он выжил, а пассажиры погибли.

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

Также, по данным источника «Известий», среди находившихся на борту были два пилота, два врача, заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска. Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.