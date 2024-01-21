Реакция Запада на гибель мирных жителей Донецка из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в городе является типичным проявлением двойных стандартов. Об этом 21 января заявил «Известиям» депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.

«Как я понимаю, более 20 мирных жителей, этнических русских, погибли во время воздушной атаки украинских военных сил. Западные СМИ опубликовали статьи об этом, но, конечно, не такие эмоциональные, как если бы удары были со стороны России. [В конфликте] всегда действуют двойные стандарты — это типично для Запада», — сказал он.

По словам Бека, западные страны никогда не назовут преступлением действия своих партнеров. Он отметил, что то же самое происходит и при освещении событий на Ближнем Востоке.

ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 25 человек стали жертвами этой атаки, не менее 20 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день — воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Также одна из очевидиц обстрела рассказала «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам.

В МИД России удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. В заявлении ведомства указано, что российская сторона категорически осуждает такие действия. Там призвали международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева, поскольку их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Кроме того, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данный удар ВСУ может стать 22 января одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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