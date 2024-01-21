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The Telegraph указала на попытки ВСУ копировать оборонительную линию ВС РФ

The Telegraph: Украина пытается скопировать российскую оборонительную линию
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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После неудачного контрнаступления украинских войск они стали возводить оборонительную линию, аналогичную укреплениям российских военных. На это 21 января обратила внимание британская газета The Telegraph.

По ее данным, новые укрепления строятся на ключевых участках фронта и вдоль границы с Россией и Белоруссией. Они напоминают трехуровневую систему обороны российских войск с траншеями, противотанковыми заграждениями и опорными пунктами, утверждает автор.

При этом отмечается, что возводимая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет столь же мощной, как у российской армии. В то же время она «уменьшит амбиции» попавшего в затруднительное положение Киева по продвижению вперед.

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Ранее в этот день начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил Financial Times, что текущий год окажется тяжелым для Киева. Он также указал на необходимость дополнительной мобилизации для продолжения боевых действий украинской армии.

До этого, 16 января, президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

Тогда же американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, на это указывают интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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