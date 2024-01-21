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Глава ГУР Украины предрек тяжелый 2024 год для страны

Глава ГУР Буданов: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Текущий 2024 год окажется тяжелым для Киева. С таким предположением выступил 21 января начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Говорить, что всë хорошо, — это неправда. Я не буду давать смелые прогнозы на 2024 год», — признал Буданов в интервью изданию Financial Times.

Как отмечают журналисты издания, начальник ГУР понимает, что в наступившем году жителям Украины придется непросто, однако он не стал пояснять, что конкретно имеется в виду. Он также добавил, что Украина, совершенно очевидно, не сможет продолжать вести боевые действия с Россией без проведения дополнительной мобилизации.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка [военнослужащих] ощутима», — признал Буданов.

При этом он не согласился с оценкой СМИ, что контрнаступление Украины на фронте, начатое летом 2023 года, полностью провалилось. По словам главы ГУР, нельзя говорить о том, что «произошла катастрофа», добавляет «Газета.Ru» со ссылкой на слова Буданова.

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До этого, 4 января, бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, так как Россия одержала в нем победу.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой и «клянчат лишний миллион долларов».

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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