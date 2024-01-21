Глава ГУР Украины заявил о невозможности продолжать бои без новой мобилизации

Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации для продолжения боевых действий, заявил 21 января начальник главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка [военнослужащих в украинской армии] ощутима», — заявил он в интервью Financial Times.

При том Буданов не считает контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью провалившимся. По мнению руководителя ГУР, в данном случае для Киева не произошло катастрофы.

Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. Отмечалось, что на фоне тяжелых потерь ВСУ всё меньше украинцев готовы сражаться за страну, а с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

До этого, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек.

Еще ранее, 6 января, украинское издание «Страна.ua» отметило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев, хотя законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

3 января советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о сложностях в проведении мобилизации. По его словам, в украинском обществе идет жесткая дискуссия на этот счет, но у Киева нет выбора.

В конце декабря 2023 года украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Среди прочего предлагается исключить срочную службу как вид и убрать категорию ограниченной годности к военной службе.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.