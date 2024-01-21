Реклама
Прямой эфир
Общество
Медики госпитализировали 18 пострадавших при обстреле Донецка
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СПБ
Мир
В Гонконге после марафона один человек умер и 842 получили травмы
Мир
ВСУ признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области
Мир
В МИД РФ осудили противодействие ФРГ иску о геноциде Израиля в Газе
Армия
Средства ПВО сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря
Экономика
Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации резервов ЦБ
Мир
Спикер конгресса призвал Байдена объяснить суть развязки конфликта на Украине
Спорт
Теннисистка Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open
Мир
Умер занимавший 20 лет пост председателя парламента КНДР Цой Тхэ Бок
Мир
В США начался коллапс на дорогах и отключения света из-за рекордных холодов
Происшествия
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
Мир
Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА
Мир
Стало известно о четырех выживших в крушении самолета в Афганистане
Мир
Путин и президент Египта дадут команду на заливку бетона на АЭС «Эд-Дабаа»
Сюжет:

Глава ГУР Украины заявил о невозможности продолжать бои без новой мобилизации

Глава ГУР Буданов: Украине не обойтись без дополнительной мобилизации
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации для продолжения боевых действий, заявил 21 января начальник главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка [военнослужащих в украинской армии] ощутима», — заявил он в интервью Financial Times.

При том Буданов не считает контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью провалившимся. По мнению руководителя ГУР, в данном случае для Киева не произошло катастрофы.

Спасти рядового Байдена: зачем Киев идет на ужесточение мобилизации
И как набор 500 тыс. человек в ВСУ влияет на президентскую кампанию в США

Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. Отмечалось, что на фоне тяжелых потерь ВСУ всё меньше украинцев готовы сражаться за страну, а с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

До этого, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек.

Еще ранее, 6 января, украинское издание «Страна.ua» отметило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев, хотя законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

3 января советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о сложностях в проведении мобилизации. По его словам, в украинском обществе идет жесткая дискуссия на этот счет, но у Киева нет выбора.

В конце декабря 2023 года украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Среди прочего предлагается исключить срочную службу как вид и убрать категорию ограниченной годности к военной службе.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024