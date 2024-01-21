Стала известна личность одного из выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане

Медбрат Игорь Сывороткин, который находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете Falcon 10, выжил в авиакатастрофе. Об этом сообщила «Известиям» его мать Светлана.

Женщина при этом сказала, что ей просто подтвердили эту информацию, однако подробности спасения сына ей неизвестны.

«Да, сказали, что жив», — рассказала Светлана.

Кроме того, по предварительной информации, которую сообщили женщине, выжили только члены экипажа, пассажиры погибли.

Ранее в этот день в Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили при его крушении в Афганистане. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди них оказался пилот.

О крушении Falcon 10 стало известно 21 января. Самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. В минтрансе Афганистана позже отметили, что самолет не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине изменил маршрут.

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где оно совершил посадку на дозаправку. Самолет перестал выходить на связь 20 января.

По данным источника «Известий», среди находившихся на борту были два пилота, два врача, заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска. Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.