Авиаэксперт назвал нарушение правил высоты возможной причиной крушения Falcon 10

Возможной причиной крушения самолета Falcon 10 в Афганистане могло стать нарушение пилотами правил высоты полета, что, предположительно, привело к столкновению с горами. Об этом 21 января заявил «Известиям» президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

«То, что они врезались в гору, это еще комиссия расследует — что отказали оба двигателя. Чего это вдруг? Обычно отказывает один. Там [в Афганистане] настолько сложная местность, что эта катастрофа не новинка. Там они происходят постоянно из-за того, что очень сложная горная местность», — сказал он.

По словам Смирнова, пилотов специально готовят для рейсов над территорией с подобным рельефом. Он также уточнил, что два двигателя у самолета могли отказать по двум причинам: из-за некачественного топлива или уже при столкновении с горой из-за нарушения правил высоты полета.

«Где-то что-то они нарушили — существующие правила о безопасной высоте — и влетели в гору», — отметил эксперт.

Также Смирнов прокомментировал информацию «Известий» о том, что у ООО «Атлетик-групп», эксплуатанта самолета Falcon 10, по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Как выяснило издание, у компании не было права осуществлять коммерческую перевозку. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

«Каждый вид авиаперевозок должен иметь сертификат на выполнение данных перевозок. <...> Больница не имеет права или медицинское [учреждение] заказать частный самолет. У нас есть санитарная авиация», — подчеркнул Смирнов.

При этом он добавил, что частный самолет не имеет права перевозить больных людей по санитарному заданию. Он может это сделать только в том случае, если получено разрешение от госорганов, однако в этом случае рейс будет чартерным, но не может называться санитарным, заключил эксперт.

О крушении Falcon 10 стало известно ранее в этот день. Самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, Falcon 10 отклонился от первоначального курса и упал в высокие горы в районе Топхана Зебакского района. Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где совершило посадку на дозаправку. Самолет перестал выходить на связь 20 января. Предварительно, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

По данным источника «Известий», среди них были два пилота, два врача, заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска.

Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. Источник «Известий» отметил, что у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы, местные врачи поставили ей диагноз «септический шок».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).