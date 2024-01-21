В МИД РФ осудили противодействие ФРГ иску о геноциде Израиля в Газе

Москву не удивило заявление правительства Германии о том, что оно собирается противодействовать Южно-Африканской Республике (ЮАР), подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде арабского населения сектора Газа. На это указала в воскресенье, 21 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель кабинета ФРГ Штеффен Хебештрайт 12 января сообщил, что Германия поддерживает работу Международного суда ООН в Гааге, но категорически не согласна с содержанием иска ЮАР против Израиля, ФРГ хочет посредничать в этом процессе, добавил он.

«Решение правительства ФРГ нас не удивило. Это происходит на фоне безоговорочной поддержки, которую Берлин всегда оказывает Израилю без оглядки на ее последствия», — приводятся слова Захаровой на сайте российского МИДа.

При этом официальный представитель МИД считает, что в данном случае немецкие политические элиты, как представляется, оказали Израилю медвежью услугу. Она указала на то, что в своем заявлении Берлин ссылается на «учет истории Германии и преступление против человечности в виде холокоста», тем самым заявляя себя в качестве «эксперта» в вопросах массового уничтожения людей.

«Видимо, в Германии опять забыли о том, что согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН <...>, холокост — это преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп», — отметила Захарова.

По ее словам, в настоящее время, как и 80 лет назад, «в поступках официального Берлина наблюдается деление людей по национальному признаку, выведенное на новый, более изощренный уровень». В качестве примера дипломат привела тот факт, что Германия отказывается платить блокадникам Ленинграда нееврейской национальности. Кроме того, она напомнила, что Берлин продолжает отказываться признавать преступления национал-социализма против народов бывшего СССР геноцидом.

«Считаем поведение руководства нынешней администрации Германии недопустимым, безнравственным, незаконным и аморальным», — заключила она.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа. Слушания по иску ЮАР прошли 11–12 января. По мнению африканской страны, шаги Израиля носят характер геноцида, так как совершаются с целью «уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 января отверг и назвал ложными обвинения со стороны Южно-Африканской Республики в геноциде в секторе Газа. По словам премьера, еврейский народ потерпел «самое ужасное преступление со времен холокоста», подвергнувшись атакам палестинского движения ХАМАС. Действия властей ЮАР, подавших иск против Израиля о нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге, Нетаньяху назвал лицемерными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным минздрава Газы, число погибших в секторе в результате израильских ударов превысило 25 тыс. человек, еще более 62 тыс. пострадало. Со стороны Израиля с 7 октября погибли 1139 человек.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.