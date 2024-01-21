Эксперт указал на политическую подоплеку повторного обвинения актеру Болдуину

Повторное обвинение в непредумышленном убийстве женщины-кинооператора на съемочной площадке, предъявленное американскому актеру и продюсеру Алеку Болдуину, связано с политической ситуацией в США. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» в воскресенье, 21 января, президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей.

По его мнению, сторонники Дональда Трампа — главного конкурента действующего лидера страны Джо Байдена на предстоящих выборах, которые есть и в прокуратуре,/// и в полиции штата, — решили таким образом лишить нынешнего президента поддержки такой популярной личности, как Болдуин.

«Как известно, сейчас Демократическая партия находится в очень критической ситуации, и команда Байдена будет благодарна любой поддержке, а поддержка со стороны Болдуина — это не просто находка, это огромный успех, огромный процент людей, которые уважают, знают актера и прислушиваются к его точке зрения», — отметил Мурей.

При этом эксперт уверен, что Болдуин с помощью адвокатов сможет спастись.

«Даже как говорят юристы, коллеги наши, что даже если в худшем случае в повторных моментах будет что-то доказано — это 18 месяцев тюрьмы, это не 18 лет. И ясно, что эти 18 месяцев пройдут в судебных разбирательствах. Будут наняты элитные, весьма компетентные коллеги-адвокаты, которые, конечно же, Болдуина спасут», — указал он.

Однако, заметил Мурей, в предвыборный период актер не сможет оказать поддержку своим авторитетом в переизбрании президента Байдена, а будет занят решением собственных проблем.

«И это тот самый момент, который команда Трампа могла бы разыграть. <...> В том числе надо сказать, что это будет определенный сигнал и для других участников предвыборного штаба Байдена. <...> А мы знаем, что Голливуд традиционно является оплотом Демократической партии. Но факт такого судебного разбирательства с известным актером очень многих голливудских звезд, конечно, охладит. Тут желание заниматься какими-то политическими играми, участвовать в политических кампаниях», — считает эксперт.

Выборы президента США назначены на ноябрь текущего года.

19 января сообщалось, что Болдуину были вновь предъявлены обвинения по делу о непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, совершенном в 2021 году во время репетиции на съемочной площадке в Нью-Мексико.

В октябре 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе герой Болдуина использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма получила несовместимую с жизнью травму, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.

31 января 2023 года прокурор округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис предъявила обвинения Болдуину по делу о непредумышленном убийстве Хатчинс. По мнению гособвинения, Болдуину следовало с большей ответственностью подготовиться к использованию оружия на съемках, заранее убедиться в том, что револьвер не заряжен, а также максимально соблюсти все меры предосторожности.

20 февраля адвокаты актера добились того, чтобы в обвинении не учитывался закон об огнестрельном оружии.

Адвокаты Болдуина 20 апреля заявили о снятии с актера всех обвинений. При этом прокуратура штата Нью-Мексико не стала снимать обвинения в непредумышленном убийстве с Ханны Гутьерес-Рид — ответственной за оружие на съемках вестерна «Ржавчина».