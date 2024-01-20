Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора Хатчинс
Актеру и продюсеру Алеку Болдуину были вновь предъявлены обвинения по делу о непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. Об этом в пятницу, 19 января, сообщило агентство Associated Press.
«В пятницу большое жюри присяжных предъявило Алеку Болдуину обвинение в непреднамеренном убийстве, совершенном в 2021 году во время репетиции на съемочной площадке в Нью-Мексико», — указывается в материале.
Как отмечает агентство, в США большое жюри присяжных пришло к выводу, что доводы прокуратуры достаточны, чтобы по делу было проведено судебное разбирательство в отношении Болдуина.
В октябре 2021 года во время генеральной репетиции сцены вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик в округе Санта-Фе герой Болдуина использовал антикварный револьвер. Когда актер выстрелил, оператор фильма получила несовместимую с жизнью травму, а режиссер Джоэл Соуза был ранен.
31 января 2023 года прокурор округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис предъявила обвинения Болдуину по делу о непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. По мнению гособвинения, Болдуину следовало с большей ответственностью подготовиться к использованию оружия на съемках, заранее убедиться в том, что револьвер не заряжен, а также максимально соблюсти все меры предосторожности.
20 февраля адвокаты актера добились того, чтобы в обвинении не учитывался закон об огнестрельном оружии. Так прокуратура смягчила обвинение в адрес Болдуина по делу о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс и существенно сократила срок возможного тюремного заключения.
Между тем адвокаты Болдуина 20 апреля заявили о снятии с актера всех обвинений. При этом прокуратура штата Нью-Мексико не стала снимать обвинения в непредумышленном убийстве с Ханны Гутьерес-Рид — ответственной за оружие на съемках вестерна «Ржавчина».
23 августа сообщалось, что суд отклонил ходатайство Болдуина об отзыве иска членов съемочной группы фильма «Ржавчина», в процессе работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс.