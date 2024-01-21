У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

В акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 21 января сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

«Оно произошло на глубине 45 км в 124 км восточнее Петропавловска-Камчатского», — добавили в Telegram-канале управления МЧС России по региону.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 15 января, землетрясение произошло на севере Бурятии. Сила подземных толчков составил 5,7 балла. Жертв и разрушений не было.