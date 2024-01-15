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Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Бурятии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Бурятии

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Фото: соцсети
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На севере Бурятии произошло землетрясение, сила подземных толчков составил 5,7 балла. Об этом сообщили 15 января в региональном ГУ МЧС.

«В 20:52 (15:52 мск) произошло сейсмособытие в 58 км северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда — 5,7. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — отмечено в сообщении в Telegram-канале.

Также добавляется, что толчки ощущались на территории республики в Курумканском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах, а также в городах Северобайкальске и Улан-Удэ. Кроме того, землетрясение почувствовали жители Читы и районов Забайкалья. При этом разрушений нигде не произошло, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

«Ощутимость в Иркутске составила 3 балла, в Ольхонском районе — 3-4 балла, в Казачинско-Ленском районе — 4 балла. Никаких последствий землетрясение не имеет», — добавили в ГУ МЧС Иркутской области.

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До этого, 30 октября, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Беринговом море у берегов Камчатки. В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что очаг залегал на глубине 62 км. Эпицентр землетрясения находился в акватории Берингова моря в 116 км от села Никольского Алеутского округа. В населенном пункте событие не ощущалось.

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