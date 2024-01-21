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Во Франции предрекли РФ контроль над 30% мирового экспорта пшеницы

Глава МИД Сежурне: РФ будет контролировать экспорт пшеницы при проигрыше Украины
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Россия, в случае победы в конфликте с Украиной, сможет взять под свой контроль 30% мирового экспорта зерна. Такое мнение высказал 20 января глава МИД Франции Стефан Сежурне.

«Если Украина проиграет, 30% мирового экспорта пшеницы попадут под контроль России, французское зерно окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России была бы драмой для наших аграриев и повлекла бы за собой инфляцию, а возможно и очень серьезную продовольственную проблему», — отметил министр в интервью газете Le Parisien.

По словам Сежурне, чтобы избежать дальнейшего затягивания конфликта, «необходимо поддержать Украину».

«Эта помощь важна для президента [Украины Владимира] Зеленского, поскольку ему нужно показать своему общественному мнению, что он по-прежнему пользуется поддержкой», — заявил глава ведомства.

Связующее пшено: Япония увеличила импорт зерна из России
С чем связан рост закупок продовольствия

Ранее, 16 января, президент РФ Владимир Путин в ходе общения с главами муниципальных образований российских субъектов указал, что в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность. Глава государства также сообщил, что в 2023 году Россия с учетом территорий Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) собрала 156 млн т зерна.

До этого, в декабре, в целях обеспечения продовольственной безопасности правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Отмечалось, что мера позволит также поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Временное ограничение будет действовать по 31 мая 2024 года.

9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что действие зерновой сделки, которая прекратила свое существование, может быть возобновлено только при условии снятия санкций с российских сельскохозяйственных компаний. Она также напомнила, что сворачивание черноморской инициативы не привело к катастрофе, которую прогнозировали на Западе. Россия продолжает экспорт продовольствия и удобрений, что поможет повысить их доступность и стабилизировать мировые цены на них, добавила дипломат.

4 декабря Путин рассказал об отправке отечественного зерна в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии. До этого, 22 ноября, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что западные государства продолжают покупать дешевое зерно для дальнейшей перепродажи нуждающимся странам по более высокой цене. Кроме того, Вершинин указал на провал попыток Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Ее действие завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.

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