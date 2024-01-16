Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Экономика
Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Политика
Американист предрек новые провокации в отношении Трампа
Мир
Shell приостановила движение судов в Красном море из-за хуситов
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Мир
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Общество
Путин назвал власти в новых регионах России стальными людьми
Политика
Мишустин заявил о выходе экономики РФ на устойчивый рост
Мир
Парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже «Бронзового солдата»
Мир
Politico узнала о лоббировании Лиз Трасс ускорения оборонного экспорта в КНР
Экономика
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Мир
Генсек НАТО Столтенберг исключил расширение альянса за счет Азии

Путин заявил о полной продовольственной безопасности России

Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность, заявил во вторник, 16 января, президент РФ Владимир Путин в ходе общения с главами муниципальных образований российских субъектов.

«Сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность», — сказал Путин на встрече, проходящей в рамках всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Он добавил, что по основным видам продуктов «всё стабильно».

Глава государства также сообщил, что в 2023 году Россия с учетом территорий Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) собрала 156 млн т зерна.

«В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых — 156 млн т. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках», — отметил российский лидер, добавив, что раньше работники сельскохозяйственного сектора такого даже представить себе не могли.

Зерновой потоп: второй раз подряд урожай будет околорекордным
Как возможное снижение цены повлияет на аграриев

До этого, в середине декабря, в ходе «Итогов года» Путин рассказал о программах поддержки сельского хозяйства в России. Он отметил, что из всего объема помощи, который выделяется государством, 40% идет на поддержку фермерства. При этом оно обеспечивает 15% объемов производства на внутреннем рынке и делает его более разнообразным, добавил он.

Ранее в том же месяце в целях обеспечения продовольственной безопасности правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Отмечалось, что мера позволит также поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Временное ограничение будет действовать по 31 мая 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024