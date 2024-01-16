Путин заявил о полной продовольственной безопасности России

В России полностью обеспечивается продовольственная безопасность, заявил во вторник, 16 января, президент РФ Владимир Путин в ходе общения с главами муниципальных образований российских субъектов.

«Сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность», — сказал Путин на встрече, проходящей в рамках всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Он добавил, что по основным видам продуктов «всё стабильно».

Глава государства также сообщил, что в 2023 году Россия с учетом территорий Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) собрала 156 млн т зерна.

«В прошлом году вообще был рекордный в истории России урожай зерновых — 156 млн т. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках», — отметил российский лидер, добавив, что раньше работники сельскохозяйственного сектора такого даже представить себе не могли.

До этого, в середине декабря, в ходе «Итогов года» Путин рассказал о программах поддержки сельского хозяйства в России. Он отметил, что из всего объема помощи, который выделяется государством, 40% идет на поддержку фермерства. При этом оно обеспечивает 15% объемов производства на внутреннем рынке и делает его более разнообразным, добавил он.

Ранее в том же месяце в целях обеспечения продовольственной безопасности правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Отмечалось, что мера позволит также поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Временное ограничение будет действовать по 31 мая 2024 года.