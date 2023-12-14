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Путин рассказал о программах поддержки сельского хозяйства

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Министерство сельского хозяйства РФ имеет множество программ поддержки аграриев. Об этом президент России Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года».

«У Минсельхоза много программ по поддержке сельского хозяйства, большие деньги государство выделяет. Без активного, с полной отдачей труда селян ничего бы не было. Результаты в целом хорошие», — заявил он.

Путин отметил, что из всего объема помощи, который выделяется государством, 40% идет на поддержку фермерства. При этом оно обеспечивает 15% объемов производства на внутреннем рынке и делает его более разнообразным.

«Хочу всех поблагодарить за результаты работы этого года. У нас опять один из рекордных урожаев — 150 млн с лишним т зерна. Это общее количество, в очищенном виде будет 146 млн т вместе с так называемыми новыми территориями, на которых произведено 5–6 млн т. Результат очень хороший», — сказал президент.

Путин отметил, что продовольственная безопасность в России обеспечена. При этом, по его словам, существует проблема с обеспечением семян, остаются задачи в области селекции.

«У нас есть программа до 2030 года по семенам, она реализуется, осуществляется. Выделяются необходимые финансовые ресурсы для этого. Это проблема, которую мы должны решить. Она решается, мы ее решим окончательно», — отметил глава государства.

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Ранее, 9 ноября, Путин на заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана отметил хороший урожай пшеницы в России в 2023 году. По его словам, страна удержит первое место по ее продаже на мировых рынках.

Еще в октябре российский лидер также заявил, что страна, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. Он отмечал, что на экспорт зерновых в 2023 году пойдет не менее 50–60 млн т. По мнению президента, государство сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии.

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