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Путин заявил, что Россия удержит лидерство в мире по экспорту пшеницы

Путин: урожай пшеницы в 2023 году хороший, РФ удержит первое место по ее экспорту
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России в 2023 году урожай пшеницы хороший, страна удержит первое место в мире по ее экспорту. Об этом 9 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«В этом году в России очень хороший урожай пшеницы. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн т, и мы уверенно удерживаем, безусловно, первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара», — сказал Путин на заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана

Глава государства подчеркнул, что Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы.

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Ранее в этот день Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом для переговоров с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в госрезиденции «Акорда», подписания в узком и расширенном составах ряда документов, участия в официальном приеме, а также в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по теме «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

Еще в октябре российский лидер также заявил, что страна, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. Он отмечал, что на экспорт зерновых в 2023 году пойдет не менее 50–60 млн т. По мнению президента, государство сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии.

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