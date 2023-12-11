Правительство временно запретило экспорт твердой пшеницы из России

Правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы, говорится 11 декабря в его Telegram-канале.

«Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года», — говорится в заявлении.

Меры предусматривают ряд исключений. Запрет на экспорт твердых сортов пшеницы не будет действовать в случае оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений. Кроме того, можно будет вывозить ее из России в Абхазию и Южную Осетию.

Также разрешен экспорт твердой пшеницы «в качестве припасов».

В страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных квот при наличии разрешений Минсельхоза России.

Ранее, 23 ноября, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на шесть месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го включительно.

После этого главный научный сотрудник центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун рассказал «Известиям», что России необходимо около 1,5 млн т твердой пшеницы для внутреннего потребления, и продавать дефицитное сырье за границу нецелесообразно, если не удовлетворен внутренний спрос.

До этого, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин на заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана отметил хороший урожай пшеницы в России в 2023 году. По его словам, страна удержит первое место по ее продаже на мировых рынках.