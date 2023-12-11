Реклама
Прямой эфир
Общество
Число вопросов для прямой линии Путина превысило миллион
Мир
Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
Общество
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом
Мир
В Польше прием Путина в ОАЭ назвали подтверждением отсутствия изоляции Москвы
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Происшествия
Сбой произошел в движении поездов на МЦД-3 в Москве
Общество
Путин призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников СВО
Общество
Россияне стали чувствовать себя счастливее
Политика
В СФ указали на наплевательское отношение Украины к народу ради вступления в ЕС
Мир
В Финляндии допустили открытие границ с РФ при налаживании ситуации
Общество
Гендиректор РФПИ указал на подтвержденную эффективность вакцины «Спутник Лайт»
Мир
Минобороны предупредило о применении ВСУ химоружия из-за провала контрнаступления
Мир
На Украине заявили о договоренности по разблокированию границы с Польшей
Культура
Названы номинанты на «Золотой глобус – 2024»
Мир
В Британии пообещали сохранить санкции против РФ после конфликта на Украине

Правительство временно запретило экспорт твердой пшеницы из России

Правительство сообщило, что временно запретило экспорт твердой пшеницы из РФ
0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы, говорится 11 декабря в его Telegram-канале.

«Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года», — говорится в заявлении.

Меры предусматривают ряд исключений. Запрет на экспорт твердых сортов пшеницы не будет действовать в случае оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений. Кроме того, можно будет вывозить ее из России в Абхазию и Южную Осетию.

Также разрешен экспорт твердой пшеницы «в качестве припасов».

В страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных квот при наличии разрешений Минсельхоза России.

Ранее, 23 ноября, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на шесть месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го включительно.

Предел твердости: в России запретят экспорт пшеницы дурум
Ограничения связаны с поддержкой производителей пасты и макаронных изделий

После этого главный научный сотрудник центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун рассказал «Известиям», что России необходимо около 1,5 млн т твердой пшеницы для внутреннего потребления, и продавать дефицитное сырье за границу нецелесообразно, если не удовлетворен внутренний спрос.

До этого, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин на заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана отметил хороший урожай пшеницы в России в 2023 году. По его словам, страна удержит первое место по ее продаже на мировых рынках.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023