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Эксперт оценил одобренный в правительстве РФ запрет на экспорт твердой пшеницы

Эксперт Узун: продавать дефицитную твердую пшеницу за границу нецелесообразно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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РФ необходимо около 1,5 млн т твердой пшеницы для внутреннего потребления, и продавать дефицитное сырье за границу нецелесообразно, если не удовлетворен внутренний спрос, объяснил главный научный сотрудник центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун «Известиям» 24 ноября, комментируя одобренный запрет на экспорт твердой пшеницы.

Накануне подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твердой пшеницы из РФ сроком на шесть месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го включительно. Отмечается, что мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке.

«России нужно примерно 1,5 млн т твердой пшеницы для внутреннего потребления. Зерна не хватает, мы импортируем макаронные изделия или изготавливаем их из мягкой пшеницы, что во многих странах запрещено. Продавать дефицитное сырье за границу нецелесообразно, если не удовлетворен внутренний спрос. Введенный правительством запрет на экспорт твердой пшеницы вполне обоснован», — сказал Узун.

Эксперт обратил внимание на то, что Россия в начале ХХ века была мировым лидером в посевах и валовых сборах твердой пшеницы, однако позднее растеряла свои возможности. По его мнению, нужны программы по их восстановлению.

Узун также уточнил, что пшеница — бренд современной России.

«Наша страна занимает третье место в мире по объему производства и первое — в экспорте мягкой пшеницы. Что касается твердых сортов, то здесь роль России в мире весьма скромная — менее 2% мирового объема твердой пшеницы. Это примерно 700 тыс. т. Из этого объема экспортировалось в последние годы 160–170 тыс. т», — добавил он.

Предел твердости: в России запретят экспорт пшеницы дурум
Ограничения связаны с поддержкой производителей пасты и макаронных изделий

Ранее, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин на заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана отметил хороший урожай пшеницы в России в 2023 году. По его словам, страна удержит первое место по ее продаже на мировых рынках.

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