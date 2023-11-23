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Правительство одобрило беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тыс. т мяса кур

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Таможенная подкомиссия одобрила беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тыс. т мяса кур в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ в четверг, 23 ноября.

«В 2024 году планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объеме до 160 тыс. т», — цитирует заявление кабмина НСН.

Также было решено ввести временный запрет на вывоз твердых сортов пшеницы из России сроком на шесть месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно, передает RT.

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В кабмине считают, что помочь должны расширение импорта и заключение долгосрочных договоров о поставках

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительной господдержке для увеличения объемов мяса птицы на внутреннем рынке. Он подчеркнул, что особое внимание следует обратить на необходимость увеличения объема производства мяса птицы, сообщается на сайте kp.ru.

17 ноября в Минсельхозе рассказали «Известиям», что в целях дополнительной поддержки производства бройлеров ведомство подготовило проект приказа, предусматривающий расширение направлений целевого использования льготных инвесткредитов отдельно для производителей бройлеров.

Так, начиная с 1 декабря 2023 года производителям бройлеров и продуктов их переработки будут доступны инвестиционные кредиты на приобретение техники и оборудования, на строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов.

Днем ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, пишет «Москва 24». ФАС оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений.

26 октября сообщалось, что Минсельхоз предложил временно запретить вывоз куриных яиц и мяса птицы из России на полгода. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский рассказал «Известиям», что запрет экспорта добавит на внутренний рынок необходимые объемы, при этом оказав минимальное влияние на производителей в сравнении с другим мерами регулирования.

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