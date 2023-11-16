ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, сообщили «Известиям» в службе в четверг, 16 ноября.

«Они проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае», — говорится в сообщении.

ФАС оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений, пояснили там.

«Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — добавили в службе.

Отмечается, что в одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий.

В случае наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

14 ноября доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский рассказал «Известиям», что основным элементом себестоимости производства яиц являются затраты на корма.

В секретариате первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова «Известиям» сообщили, что на прошлой неделе он провел очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. По его итогам в части ситуации со стоимостью куриных яиц был дан ряд поручений, в том числе ФАС совместно с Минсельхозом провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями.