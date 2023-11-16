Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ установил курс доллара на 17 ноября на уровне 88,95 рубля
Мир
СМИ сообщили о вере европейцев в распад ЕС к 2043 году
Мир
Макрон заявил о необходимости реформы ЕС после принятия новых стран
Мир
В Газе попросили помощи у ООН и МККК в эвакуации младенцев из клиники «Аш-Шифа»
Мир
МИД Польши объявил о создании группы по репарациям от ФРГ и России
Политика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
Экономика
Правительство дополнительно направит 5,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам
Мир
Финляндия закроет в ночь на 18 ноября четыре КПП на границе с РФ
Мир
Минздрав Палестины заявил об усложнении Израилем эвакуации раненых из Газы
Туризм
Платежную карту для иностранцев могут запустить в РФ в начале 2024 года
Спорт
Путин поздравил участников и организаторов Дня самбо с 85-летием дисциплины
Политика
Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий
Мир
В штате Нью-Йорк подали в суд на PepsiCo из-за загрязнения природы

ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, сообщили «Известиям» в службе в четверг, 16 ноября.

«Они проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае», — говорится в сообщении.

ФАС оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений, пояснили там.

«Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — добавили в службе.

Отмечается, что в одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий.

В случае наличия признаков нарушения Закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Сколько в омлет: власти подготовили меры по стабилизации цен на яйца
В кабмине считают, что помочь должны расширение импорта и заключение долгосрочных договоров о поставках

14 ноября доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский рассказал «Известиям», что основным элементом себестоимости производства яиц являются затраты на корма.

В секретариате первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова «Известиям» сообщили, что на прошлой неделе он провел очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. По его итогам в части ситуации со стоимостью куриных яиц был дан ряд поручений, в том числе ФАС совместно с Минсельхозом провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023