В РАНХиГС рассказали о влияющих на стоимость куриных яиц факторах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что проанализирует ценообразование на куриные яйца. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский рассказал «Известиям» 14 ноября, что основным элементом себестоимости производства яиц являются затраты на корма.

«Основным элементом себестоимости производства яиц являются затраты на корма — их доля может достигать 80%. С позиций этой статьи затрат рост цен на яйца объяснить сложно — цены на зерно и комбикорма за последние 12 месяцев не возросли, а снизились. Текущий рост цен и их дальнейшая динамика определяются ростом других элементов затрат — топлива, оборудования, логистики, заработной платы», — отметил он.

По словам эксперта, за девять месяцев 2023 года производство яиц в России выросло на 2,7%. При этом цены на продукцию на 15,5% дороже чем в среднем за последние пять лет. Последний раз такой уровень стоимости яиц с учетом сезонности наблюдался в 2021 году, уточнил Терновский.

Ранее в этот день сообщалось, что Минсельхоз ведет работу по увеличению импорта куриных яиц из стран ЕАЭС. В министерстве рассказали «Известиям», что это одна из мер, которая может повлиять на стабилизацию роста стоимости данного продукта.

В секретариате первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова «Известиям» сообщили, что на прошлой неделе он провел очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. По его итогам в части ситуации со стоимостью куриных яиц был дан ряд поручений, в том числе ФАС совместно с Минсельхозом провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями.