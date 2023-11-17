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Минсельхоз расширит льготное кредитование для производителей мяса кур в РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В целях дополнительной поддержки производства бройлеров Минсельхозом подготовлен проект приказа, предусматривающий расширение направлений целевого использования льготных инвесткредитов отдельно для производителей бройлеров, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства 17 ноября.

Так, начиная с 1 декабря 2023 года производителям бройлеров и продуктов их переработки будут доступны инвестиционные кредиты на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов.

«Утверждение указанного проекта приказа будет способствовать увеличению производства бройлеров», — убеждены в министерстве.

Также там отметили, что производителям мяса птицы и яиц уже доступен целый ряд инструментов государственной поддержки. Среди них субсидии на страхование поголовья, компенсация части затрат и льготное инвестиционное кредитование на строительство и модернизацию репродукторов в бройлерном птицеводстве, льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, льготные инвесткредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства и другие меры.

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Ранее, 25 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева сообщить о причинах роста стоимости мяса птицы. Министр объяснил, что в ведомстве занимаются этим вопросом. Кроме того, он добавил, что в августе наблюдалось небольшое снижение объемов производства, но в период с января по август фиксируется рост объемов.

26 октября сообщалось, что Минсельхоз предложил временно запретить вывоз куриных яиц и мяса птицы из России на полгода. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский рассказал «Известиям», что запрет экспорта добавит на внутренний рынок необходимые объемы, при этом оказав минимальное влияние на производителей в сравнении с другим мерами регулирования.

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