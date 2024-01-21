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Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военнослужащих ВС России в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Министерство обороны РФ в воскресенье, 21 января, сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) России, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве сообщили, что рядовой Александр Калинин в ходе неоднократных попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбить российских военнослужащих смог с помощью огня из пулемета нанести существенный урон прорывающимся украинским боевикам. После этого ВСУ перешли в активное наступление и совершили массированный артиллерийский удар по позициям российских войск.

Однако, как отметило МО РФ, грамотно используя условия местности на линии соприкосновения, Калинин в конечном итоге сковал продвижение пехоты противника прицельным огнем из штатного оружия. Боевики ВСУ были вынуждены отступить, понеся существенные потери.

Кроме того, Минобороны России отметило заслуги наводчика-оператора рядового Ивана Семенова, который в составе экипажа танка ВС РФ успешно вел огневое поражение ВСУ совместно с другими экипажами, умело управляя вверенной ему техникой, несмотря на вражеские артиллерийские и минометные обстрелы.

Ведомство подчеркнуло, что прицельным огнем российских танкистов были уничтожены две долговременные огневые точки и внушительное количество пехоты ВСУ. Помимо этого, мотострелки ВС России при поддержке танкистов штурмом взяли опорный пункт противника после того, как он понес потери в живой силе.

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20 января в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие точными ударами артиллерии уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В тот же день российское оборонное ведомство рассказало, что гаубица «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ведомстве отметили, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 км.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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