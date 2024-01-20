ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе
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- ВСУ второй раз за день атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе
ВСУ атаковали село Колотиловка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 20 января.
«Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи», — написал он.
Ранее в этот же день Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе упал при попытке атаки села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Вскоре после этого Гладков сообщил про обстрел ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших при этих ударах нет. В результате обстрела в частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад.
18 января средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 украинских ракет, которые летели в сторону Белгорода и Белгородского района. Тогда же сообщалось, что жительница Белгородской области получила осколочное ранение при обстреле региона со стороны ВСУ. Пострадавшая была направлена в городскую больницу.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.