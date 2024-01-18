Женщина получила ранение при утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Жительница Белгородской области получила осколочное ранение при обстреле региона со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 18 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Уточненная информация по утреннему обстрелу ВСУ Белгорода и Белгородского района. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава», — сказано в публикации.

Пострадавшая направлена в городскую больницу.

Также в результате обстрела в селе Мясоедово повреждения получили два частных домовладения: в одном доме выбиты окна, во втором разрушен гараж. Повреждены также электро- и газоснабжение.

Ранее в этот день Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 ракет ВСУ.

Накануне глава Белгородской области сообщил, что в регионе сработала система ПВО, было сбито семь дронов. В Белгородском районе повреждены остекление в жилом доме и кровля, загорелась хозяйственная постройка, в одном из поселков отключено электричество.

В Минобороны РФ уточнили, что средствами ПВО уничтожено семь украинских ракет РСЗО «Ольха» и четыре БПЛА.

16 января президент России Владимир Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.