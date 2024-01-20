Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе ВСУ на село в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе упал при попытке атаки села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадавших нет. Об этом вечером в субботу, 20 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы», — написал он в Telegram-канале.
Вскоре после этого Гладков сообщил про обстрел ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его информации, пострадавших нет. В результате обстрела в частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад.
Ранее, 18 января, губернатор региона сообщил, что жительница Белгородской области получила осколочное ранение при обстреле региона со стороны ВСУ. Пострадавшая была направлена в городскую больницу.
До этого в тот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 украинских ракет, которые летели в сторону Белгорода и Белгородского района.
16 января президент России Владимир Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала своего контрнаступления.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.