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Эксперт заявил об активизации госструктур Франции для отправки наемников в ВСУ

Эксперт Данилов: Франция активизировалась для отправки наемников на Украину
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Государственные структуры Франции активизировались с целью не только поставить оружие Украине, но и отправить туда наемников. Об этом 20 января сообщил «Известиям» директор центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов.

«Говорить Франции о том, что там (на Украине. — Ред.) не существует наемников, по крайней мере неправильно. Здесь уже мы видим, что пошла активизация именно государственных структур Франции на украинском направлении с целью поставок не только оружия, но и наемников», — сказал он.

По словам Данилова, Париж «не совсем опровергает» их наличие на украинской территории, власти утверждают, что они есть, однако частей Вооруженных сил Франции нет. Он подчеркнул, что, по данным французских властей, на Украине находится порядка 100 наемников. Однако Париж заверяет, что в их числе люди, которые «находятся на дне общества» страны и они отправились в Киев по личным соображениям, а власти не имеют к этому никакого отношения, добавил Данилов.

«На самом деле они лукавят, это не так. И вот те французы, которые были уничтожены в Харькове, это кадровые военные, это военные, которые проходили тщательную подготовку во французских войсках. Это не просто наемники, это специалисты очень широкого профиля и были посланы в Харьков для создания обороны этого города от продвижения наших войск», — отметил он.

Данилов указал, что французские военные давно выступают на стороне ВСУ, в том числе они принимали активное участие в боевых действиях на донецком направлении. Он подчеркнул, что даже были взяты два наемника в плен.

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Российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. Здание было разрушено. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 — ранены.

19 января посол Франции в России Пьер Леви посетил МИД РФ после того, как дипведомство вызвало его в связи с уничтожением в Харькове французских боевиков.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных наемников из Франции. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

Также 19 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Он подтвердил, что есть определенное количество французов, которые отправились в ряды украинской армии. По определению эти люди не имеют связи с ВС Франции, не носят соответствующую форму и не относятся к военным институтам страны, отметил министр.

При этом 20 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал пресечь пропаганду, побуждающую людей ехать наемниками на Украину. По его словам, «Франция должна навести порядок и не ввязываться в этот конфликт».

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