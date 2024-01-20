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В КСИР подтвердили гибель четырех иранских военных советников в Дамаске

В КСИР подтвердили гибель четырех иранских военных советников в Дамаске

КСИР: при ударе ЦАХАЛ по Дамаску погибли четыре иранских военных советника
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Фото: REUTERS/Firas Makdesi
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При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийской столице Дамаск погибли четыре военных советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана). Об этом 20 января пишет агентство Tasnim, ссылаясь на заявление подразделения.

«Несколько сирийских военнослужащих и четыре иранских военных советника погибли в результате авиаудара, нанесенного истребителями агрессивного и узурпационного сионистского режима», — сказано в тексте сообщения.

По данным агентства, также погибло несколько сирийских гражданских лиц.

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Ранее в этот день ЦАХАЛ нанесла удар по Дамаску. Агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности в региональном просирийском альянсе сообщило, что в результате этой атаки погибли четыре представителя КСИР, включая главу информационного отделения.

Позднее телеканал Al Arabiya сообщил о том, что число погибших в результате удара ЦАХАЛ возросло до 10. Отмечалось, что среди них — командующий подразделением специального назначения «Кудс» КСИР в Сирии Юсеф Омид Заде.

Комментируя удары Израиля по сирийскому Дамаску, старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил в беседе с «Известиями», что целью атаки ЦАХАЛ была штаб-квартира КСИР.

В начале января сообщалось, что израильская армия зафиксировала запуск пяти снарядов из Сирии и нанесла ответные удары.

Отношения между государствами Ближнего Востока обострились после 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

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