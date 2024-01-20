Число погибших в Дамаске в результате атаки Израиля возросло до 10

Число погибших в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийской столице Дамаск возросло до 10 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в субботу, 20 января.

«Число погибших в результате атаки на Меззе в Дамаске возросло до 10 человек», — сказано в аккаунте в Twitter.

Также отмечается, что среди погибших — командующий подразделением специального назначения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии.

О том, что Израиль нанес удар по Дамаску, сообщалось ранее в этот день. Как написало сирийское госагентство Sana, удар был нанесен по жилому дому. Позднее в тот же день агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности в региональном просирийском альянсе сообщило, что в результате этой атаки погибли четыре представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая главу информационного отделения. В свою очередь, иранское информационное агентство MEHR сообщило о гибели двух высокопоставленных иранских военных советников и еще двоих человек в результате израильского удара.

Двумя днями ранее, 18 января, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России организовали воздушное патрулирование вдоль границы зоны разграничения ВС Израиля и ВС Сирии.

8 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в Сирии члена палестинского движения ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону еврейского государства, сообщила пресс-служба израильских военных.

Ранее в том же месяце сообщалось, что израильская армия нанесла ответные удары по району в Сирии, откуда были запущены пять снарядов в сторону Израиля, которые упали в незаселенной местности страны. Военные отметили, что удары были нанесены по местам, откуда велся огонь.

МИД Сирии в конце 2023 года, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.