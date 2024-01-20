Реклама
Прямой эфир
Мир
NBC предрек Киеву поражение в течение нескольких месяцев без помощи США
Общество
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Мир
Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки
Мир
Нобелевский лауреат предрек эпоху застоя в Китае
Мир
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2023 году
Экономика
Хуснуллин заявил о необходимости подготовить программу модернизации ЖКХ
Армия
Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на участке Сватово – Кременная
Мир
Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим
Мир
Минимум 13 человек погибли из-за пожара в китайской провинции Хэнань
Армия
Десантники ВС РФ с помощью FPV-дронов заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Армия
«РИА Новости» сообщило об ударе ВС РФ по украинским комплексам ПВО в Одессе
Происшествия
На МКАД столкнулись около десяти автомобилей
Общество
Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов
Мир
Посол Барбин раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России
Общество
В Крыму отмечают 33-летие референдума 1991 года

Reuters сообщило о гибели четырех членов КСИР при ударе Израиля по Дамаску

Reuters: в результате удара Израиля по Дамаску погибли четыре члена КСИР
0
Фото: SANA/Handout via REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате удара Израиля по Дамаску погибли четыре представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая главу информационного отделения. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 20 января, со ссылкой на источник в службах безопасности в региональном просирийском альянсе.

«В результате авиаудара Израиля по Дамаску в субботу погибли четыре члена Корпуса стражей исламской революции, в том числе высокопоставленный сотрудник его информационного подразделения», — указано в материале.

По словам источника, в результате удара с использованием высокоточных ракет было разрушено многоэтажное здание в районе Меззе в сирийской столице.

Между тем иранское информационное агентство MEHR сообщило о гибели двух высокопоставленных иранских военных советников и еще двоих человек в результате израильского удара по Дамаску.

«По данным источника, два старших военных советника КСИР в Сирии и двое других членов КСИР погибли в результате воздушного удара израильского <...> режима по сирийской столице», — сказано в сообщении.

О том, что Израиль нанес удар по Дамаску, сообщалось ранее в этот день. Как написало сирийское госагентство Sana, удар был нанесен по жилому дому.

Ударными штампами: США и Израиль провоцируют Иран на войну
Почему Тегеран не спешит напрямую вступать в конфликт на Ближнем Востоке

До этого, 18 января, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России организовали воздушное патрулирование вдоль границы зоны разграничения ВС Израиля и ВС Сирии.

8 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в Сирии члена палестинского движения ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону еврейского государства, сообщила пресс-служба израильских военных.

Ранее в том же месяце израильская армия нанесла ответные удары по району в Сирии, откуда были запущены пять снарядов в сторону Израиля, которые упали в незаселенной местности страны. Военные отметили, что удары были нанесены по местам, откуда велся огонь.

МИД Сирии в конце 2023 года, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024