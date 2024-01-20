Reuters сообщило о гибели четырех членов КСИР при ударе Израиля по Дамаску

В результате удара Израиля по Дамаску погибли четыре представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая главу информационного отделения. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 20 января, со ссылкой на источник в службах безопасности в региональном просирийском альянсе.

«В результате авиаудара Израиля по Дамаску в субботу погибли четыре члена Корпуса стражей исламской революции, в том числе высокопоставленный сотрудник его информационного подразделения», — указано в материале.

По словам источника, в результате удара с использованием высокоточных ракет было разрушено многоэтажное здание в районе Меззе в сирийской столице.

Между тем иранское информационное агентство MEHR сообщило о гибели двух высокопоставленных иранских военных советников и еще двоих человек в результате израильского удара по Дамаску.

«По данным источника, два старших военных советника КСИР в Сирии и двое других членов КСИР погибли в результате воздушного удара израильского <...> режима по сирийской столице», — сказано в сообщении.

О том, что Израиль нанес удар по Дамаску, сообщалось ранее в этот день. Как написало сирийское госагентство Sana, удар был нанесен по жилому дому.

До этого, 18 января, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России организовали воздушное патрулирование вдоль границы зоны разграничения ВС Израиля и ВС Сирии.

8 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в Сирии члена палестинского движения ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону еврейского государства, сообщила пресс-служба израильских военных.

Ранее в том же месяце израильская армия нанесла ответные удары по району в Сирии, откуда были запущены пять снарядов в сторону Израиля, которые упали в незаселенной местности страны. Военные отметили, что удары были нанесены по местам, откуда велся огонь.

МИД Сирии в конце 2023 года, комментируя удары израильской авиации, заявил, что Тель-Авив не должен избежать наказания за совершаемые им действия. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, Израиль продолжает свою агрессивную политику, поскольку мировое сообщество «закрывает на это глаза».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.