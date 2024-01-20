Игра мускулами: Иран и Пакистан обменялись ударами

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал свой визит на экономический форум в Давосе из-за обострения отношений с Ираном. Он решил вернуться на родину, чтобы провести экстренное совещание по ситуации на пакистано-иранской границе. Накануне Иран ударил по целям террористов в Ираке, Сирии и Пакистане. Исламабад отозвал своего посла из Тегерана, пообещав «не оставить этот незаконный акт без ответа», а на следующий день нанес удар по территории Ирана. В результате с обеих сторон погибли несколько женщин и детей. Подробности — в материале «Известий».

Иран и Пакистан: причины конфликта

В ночь на 17 января Иран нанес ракетами и беспилотниками удар по пакистанской провинции исторической области Белуджистан. Как пояснили в МИДе страны, целью были опорные базы группировки «Джейш аль-Адль», власти руководствовались защитой национальных интересов и целились только по террористам. По уверениям министерства, ни один из граждан дружественной страны Пакистан нападению ракет и беспилотников не подвергся.

В Исламабаде, в свою очередь, назвали удары незаконными, сообщили о двух погибших детях и еще трех раненых, а также отозвали своего посла из Тегерана. Уже на следующий день Пакистан провел операцию под названием «Смерть сармачарам» («Марг Бар Сармачар»), атаковав укрытия террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Тогда уже Тегеран потребовал от соседей «немедленных объяснений», сообщив, что в результате атак погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе три женщины и четыре ребенка.

В пакистанском МИДе заявили, что провели серию хорошо скоординированных и целенаправленных точных военных ударов и в результате было убито несколько боевиков. При этом в Исламабаде заверили, что полностью уважают суверенитет и территориальную целостность Ирана и что единственная цель атак — обеспечить безопасность Пакистана и национальных интересов. Вслед за этим Исламабад тут же привел армию в состояние повышенной боеготовности.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Rana Sajid Hussain

Новый виток эскалации в регионе вызвал обеспокоенность на международной арене.

«С тревогой наблюдаем за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами. Вновь подчеркиваем необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств», — отреагировали в российском МИДе.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия надеется, что «обмен любезностями» между Ираном и Пакистаном не затронет афганский вопрос. К сдержанности Иран и Пакистан также призвали в Китае, Турции, Евросоюзе. В Пекине и вовсе заявили о готовности помочь в деэскалации между Тегераном и Исламабадом.

Чем закончится конфликт между Ираном и Пакистаном

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» подчеркнул: Тегеран настаивает, что нанес удары по одной из террористических группировок на пакистанской территории.

Фото: REUTERS/WANA/Iranian Army

— С одной стороны, это нарушение международных норм и пакистанского суверенитета, с другой — атака не была актом агрессии против пакистанской армии или Пакистана как государства. Исламабад ответил тем же — ударом по иранской территории. Обстановка напряженная, но сейчас это всё выглядит как обмен ударами, чтобы не возникло ситуации, что одна из сторон эти удары нанесла, а другая — проглотила, — отметил политолог. Он надеется, что на этом инцидент будет исчерпан.

Ирану эскалация на границе с Пакистаном не нужна ни в каком виде, добавил эксперт.

— Тегерану и своих забот хватает: ситуация в секторе Газа, на ирано-израильской границе, ситуация с йеменскими хуситами, поскольку хоть и не напрямую, но всё же он вовлечен в эти конфликты, — указал Онтиков .

По его мнению, Пакистану тоже вряд ли нужно обострение. В стране понимают, что баланс сил в регионе очень хрупкий, и любые масштабные действия могут его нарушить, приведя к войне всех против всех.

— К тому же в Исламабаде осознают, что Индия тут же воспользуется ослаблением страны или сменой фокуса внимания. Есть страны за пределами региона, которые также очень хотели бы обострения, вплоть до войны между Ираном и Пакистаном. В первую очередь это Великобритания: у нее неплохие связи с Пакистаном, как прямые, так и опосредованные, — резюмировал специалист.

Фото: REUTERS Последствия удара Пакистана по иранской деревне недалеко от Саравана, провинции Систан и Белуджистан, Иран, 18 января 2024 года

При этом он еще раз выразил надежду на то, что и Пакистан, и Иран «проявят здоровую долю мудрости, и нынешний обмен ударами не приведет к чему-то большему».

Кто такие сармачары, из-за которых конфликтуют Иран и Пакистан

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов в разговоре с «Известиями» отметил, что это не первая эскалация конфликта на пакистано-иранской границе, она происходила и в предыдущие годы — в 2017 и в 2021 году.

— Всё это происходит из-за сармачар — народности белуджи, проживающей на границе между двумя странами. Конфликт фактически начался еще в 1947 году, когда Пакистан обрел независимость. Часть белуджи вошли в состав Пакистана, а часть осталась на территории Ирана и Афганистана, — пояснил политолог. По его словам, как и у курдов, у сармачар есть сепаратистские настроения — сформировать собственное независимое государство.

— Это очень сильно не нравится ни пакистанцам, ни иранцам. Боевики постоянно нападают на пограничные территории. Правда, с другой стороны белуджи часто сталкиваются с притеснением и дискриминацией. В Пакистане провинция Белуджистан — одна из самых крупных и при этом крайне бедная и наименее развитая, — отметил эксперт.

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При этом если с пакистанцами этот конфликт в большей степени социально-экономический, то с Ираном — религиозный, учитывая, что белуджи — сунниты, а иранцы — в основном шииты, отметил востоковед.

— Любой религиозный конфликт на Ближнем Востоке осложняется еще и политическими составляющими. В данном случае Тегеран первым произвел ракетные удары, продемонстрировав свою решительность и направленность борьбы против всех террористов и всех угроз, внешних и внутренних, — считает специалист.

Он добавил, что после удара по территории Сирии и Ирака, в частности по Идлибу и Эрбилю, такой шаг — демонстрация готовности применять силу, несмотря на то, что эта сила может приводить к эскалации.

— Пакистан ответил соразмерно и сразу. Исламабад можно понять: в стране 8 февраля должны пройти выборы, у них очень сложная внутриполитическая обстановка: бывший премьер Имран Хан сейчас в тюрьме, в стране серьезная инфляция, что ведет к общественному недовольству и внутреннему обострению, — считает аналитик.

По мнению Данилы Крылова, сейчас пакистанским властям нужно демонстрировать свою силу.

Участок индийско-пакистанской границы в деревне Джхангад в Наушере, Индия Фото: AP/Channi Anand

— Не думаю, что эта эскалация может продлиться долго, это не стоит рассматривать как столкновение ядерной и предъядерной держав. Даже на индо-пакистанской границе случались вооруженные столкновения, которые никогда не перерастали в масштабные военные действия. Здесь то же самое, — полагает собеседник.

Политолог уверен, что затяжная война между Пакистаном и Ираном не выгодна ни одному из игроков.